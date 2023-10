Ex-Bundesliga-Star Bas Dost meldet sich aus dem Krankenhaus

Erinnerung an Christian Eriksen

Das Unglück erinnerte sehr an den Moment vom 12. Juni 2021, als der dänische Fussballer Christian Eriksen plötzlich zusammenbrach. Das medizinische Team rettete dem Profisportler mit Herzdruckmassagen und einer Defibrillation das Leben. Erst nach langen Minuten wurde Eriksen abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht, aus dem der zweifache Vater noch am selben Tag mit seinen Mitspielern sprach.