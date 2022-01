Ex-Bundesliga-Star Nelson Valdez: Seine Familie sollte entführt werden

Valdez wurde in Bremen zum Starspieler

Valdez kam im Alter von 18 Jahren nach Bremen und entwickelte sich in der Folge zu einem echten Starspieler. Er war Teil der legendären Double-Mannschaft 2004 und wechselte im Jahr 2006 zu Borussia Dortmund. Nach vier Jahren im Pott verliess er zunächst Deutschland und spielte unter anderem in Spanien für den FC Valencia. In der Saison 2014/15 lief er nochmal in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt auf, ehe er seine Karriere in den USA und Paraguay ausklingen liess.