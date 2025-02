Ex-Bundespräsident Horst Köhler ist gestorben

Horst Köhler (1943–2025) ist tot. Der Ökonom war vom 1. Juli 2004 bis zu seinem Rücktritt am 31. Mai 2010 der neunte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Wie das Bundespräsidialamt in Berlin am 1. Februar miteilte, starb Köhler am frühen Samstagmorgen im Alter von 81 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie. Informationen zur Trauerfeier sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.