Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist gestorben.

Ohne seine Familie wäre das Leben des Politikers Schäuble wohl anders verlaufen. In Gespräch mit dem ebenfalls gehandicapten Schauspieler und Theaterautor Peter Radtke (80) und dem «Süddeutsche Zeitung Magazin» sagte Schäuble im Oktober 2019, «zur Hälfte» sässe auch seine Ehefrau Ingeborg (80) im Rollstuhl, weil sie «dieses neue Leben mit mir geteilt» habe. «Ob ich mich umgekehrt auch so verhalten hätte, ich weiss es nicht. Ich hoffe es. Die Kinder haben gar nicht so grosse Probleme mit der neuen Situation gehabt. Am meisten Probleme hatte unser Hund. Wir hatten damals einen Hund, der hat sich nie an den Rollstuhl gewöhnt, der kam einfach nicht mehr zu mir. Das war ganz furchtbar.»