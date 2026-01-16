Ex-DFB-Spielerin Anouschka Bernhard mit 55 Jahren verstorben

Im Post werden die grössten Erfolge von Bernhard, die ihre Vereins–Karriere 1989 beim VfL Sindelfingen begonnen hatte und im Jahr 2000 beim FSV Frankfurt ausklingen liess, aufgezählt. So wurde die in Waiblingen (Baden–Württemberg) geborene Sportlerin «1995 Vizeweltmeisterin und im selben Jahr Europameisterin». Auf Vereinsebene holte die Abwehrspielerin mit FSV Frankfurt zwei Meistertitel (1995, 1998) sowie 1996 den DFB–Pokal.