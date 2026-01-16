Ex-DFB-Spielerin Anouschka Bernhard mit 55 Jahren verstorben

Trauer um Anouschka Bernhard: Die ehemalige Fussball–Nationalspielerin, die insgesamt 47 Länderspiele für die DFB–Auswahl bestritt, ist im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Die Nachricht über den Tod von Bernhard wurde über den offiziellen Instagram–Account des DFB–Frauenteams veröffentlicht. Darin heisst es, sie ist «nach schwerer Krankheit verstorben».
Im Post werden die grössten Erfolge von Bernhard, die ihre Vereins–Karriere 1989 beim VfL Sindelfingen begonnen hatte und im Jahr 2000 beim FSV Frankfurt ausklingen liess, aufgezählt. So wurde die in Waiblingen (Baden–Württemberg) geborene Sportlerin «1995 Vizeweltmeisterin und im selben Jahr Europameisterin». Auf Vereinsebene holte die Abwehrspielerin mit FSV Frankfurt zwei Meistertitel (1995, 1998) sowie 1996 den DFB–Pokal.
Sie blieb König Fussball treu
Nach ihrer aktiven Karriere blieb sie dem Fussball treu und war von 2011 bis 2020 als DFB–Trainerin im weiblichen Nachwuchsbereich tätig – und das ausgesprochen erfolgreich: Mit den Juniorinnen der U17 gewann sie vier EM–Titel.
An welcher schweren Krankheit Anouschka Bernhard litt, geht nicht aus dem Instagram–Post hervor.