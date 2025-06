Ex-DGB-Vorsitzender Michael Sommer stirbt mit 73 Jahren

Der im Jahr 1952 in Büderich in der Nähe von Düsseldorf geborene Sommer habe «die Geschicke der deutschen Gewerkschaftsbewegung massgeblich geprägt». Der Verstorbene habe sich unermüdlich «für Solidarität und Gerechtigkeit in der Arbeitswelt eingesetzt». Seine Grundüberzeugung sei gewesen: «Wir sind parteipolitisch unabhängig, aber nicht politisch neutral.» Oftmals habe er Wilhelm Leuschners (1890–1944) Worte «Schafft die Einheit» zitiert. Sommers Leitspruch sei gewesen: «Nicht die Asche müsst ihr weitergeben, sondern das Feuer!»