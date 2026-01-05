Ex-Dschungelcamper Maurice Dziwak hat Freundin Leandra geheiratet

Beim Einkaufen kennengelernt

Kennengelernt haben sich Dziwak und seine Gattin beim Einkaufen. Wie er Anfang letzten Jahres im Interview mit «Express.de» verriet, hatte er sie angesprochen, als sie gerade mit ihren Freundinnen shoppen war. «Ich hatte sie gesehen und konnte nicht anders. Ihre Ausstrahlung war so schön und nicht von dieser Welt. Ich habe ihr gesagt, dass sie wunderschön ist», erzählte er.