Ex-Dschungelcamper Maurice Dziwak hat Freundin Leandra geheiratet

Maurice Dziwak (27) und seine Freundin Leandra haben geheiratet. Mit der Überschrift «Mr. & Mrs» und zwei strahlenden Eheringen teilt der 27–Jährige in seiner Instagram–Story die frohe Botschaft mit seinen Fans. Auch gegenüber RTL bestätigt er die Hochzeit.
Dziwak und seine Partnerin wurden im Januar 2025 erstmals Eltern. Ihr Sohn wurde noch vor seiner Teilnahme am RTL–Dschungelcamp geboren. In der fünften Folge von «Die Abrechnung – Der Promi–Showdown» verkündete der Reality–Star im vergangenen November, dass er und Leandra erneut Nachwuchs erwarten. «Gott ist gut zu uns. Richtig gut», sagte er über den bevorstehenden Familienzuwachs.
Schon bald wird Dziwak wieder im Reality–TV zu sehen sein. Gerade erst wurde von Sat.1 der Starttermin für die vierte Staffel von «Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!» verkündet. Ab Montag, 9. Februar, läuft die Show wöchentlich um 20:15 Uhr. Mit dabei sind neben Dziwak unter anderem Claude–Oliver Rudolph, Anouschka Renzi und Sylvia Wollny.
Beim Einkaufen kennengelernt
Kennengelernt haben sich Dziwak und seine Gattin beim Einkaufen. Wie er Anfang letzten Jahres im Interview mit «Express.de» verriet, hatte er sie angesprochen, als sie gerade mit ihren Freundinnen shoppen war. «Ich hatte sie gesehen und konnte nicht anders. Ihre Ausstrahlung war so schön und nicht von dieser Welt. Ich habe ihr gesagt, dass sie wunderschön ist», erzählte er.
Zunächst habe der Reality–Star von Leandra einen Korb bekommen, doch davon liess er sich nicht entmutigen. «Habe ich direkt ihre Nummer bekommen? Nein, das habe ich nicht. Und jetzt ist sie die Mutter meines Kindes. Sie ist einfach die beste Mama, die ich mir für meinen Sohn vorstellen kann. Ich liebe sie!», sagte Dziwak.