Ex-Dschungelcamper Maurice Dziwak ist wieder Vater geworden

Schon bald wird Dziwak wieder im Reality–TV zu sehen sein. Gerade erst wurde von Sat.1 der Starttermin für die vierte Staffel von «Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!» verkündet. Ab Montag, 9. Februar, läuft die Show wöchentlich um 20:15 Uhr. Mit dabei sind neben Dziwak unter anderem Claude–Oliver Rudolph, Anouschka Renzi und Silvia Wollny. Auch in der dritten Staffel von «The 50» wird Dziwak zu sehen sein. Der Realitystar war 2025 im Dschungelcamp, zuvor sah man ihn unter anderem im «Sommerhaus» und beim «Kampf der Realitystars».