Ex-Dschungelcamper Twenty4Tim präsentiert seine neue Liebe

Vertraglich zum Schweigen gezwungen

Weiter an seinen Partner gerichtet, schreibt der einstige Dschungelcamper: «Ich liebe dich! Und endlich ist es offiziell. [...] Du bist meine bessere Hälfte und was wir bereits erlebt haben, kann uns so schnell keiner nehmen...» Kurz zuvor hatte er bereits in einer Story eine grosse Ankündigung angedeutet und verraten, «endlich sprechen» zu dürfen, weil dann alle Verträge aufgelöst seien. Für den 25–Jährigen war das Versteckspiel offenbar eine Tortur, umso grösser wiege nun die Freude, seine Liebe offiziell ausleben zu dürfen: «Wisst ihr, wie unfassbar befreiend das ist? Mein Herz klopft richtig richtig richtig dolle.»