Ex-Dschungelcamperin Linda Nobat: «Ich habe Malaria»

Ex-Dschungelcamperin Linda Nobat (27) ist offenbar an Malaria erkrankt. Das erzählte die Reality-TV-Teilnehmerin am Freitag in einer Instagram-Story. Am Tag zuvor hatte sie sich bereits weinend in ihrer Story gezeigt. Sie liege in einem Krankenhaus, weit weg von ihrer Heimatstadt Hanau, erklärte sie anschliessend. «Ich habe eine Blutvergiftung», so die 27-Jährige weiter. Wie es dazu gekommen sei, wisse man noch nicht.