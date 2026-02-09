Ex-Dschungelköniginnen reagieren auf Gil Ofarims Sieg

Ex–Dschungelkönigin Lucy Diakovska zeigt sich kritisch

Lucy Diakovska (49), No–Angels–Sängerin und Dschungelkönigin von 2024, positioniert sich in den Kommentaren deutlich. Sie hatte bereits befürchtet, dass der aufgrund des Hotel–Skandals und wegen seines Verhaltens in der Show umstrittene Ofarim gewinnen würde. «Ich versuche es seit Tagen mit mir zu vereinbaren, dass Gil gewinnen wird, denn es wurde irgendwann klar...», teilte Diakovska mit. «Ich kann es aber nicht. Und es basiert nicht auf einem persönlichen Empfinden, oder Hass, oder weil ich ihn verurteile.»