Ex-Dschungelköniginnen reagieren auf Gil Ofarims Sieg

Nach dem Dschungelcamp–Finale füllt sich die Kommentarspalte in den sozialen Netzwerken mit Glückwünschen früherer Dschungelköniginnen an den neuen Titelträger Gil Ofarim (43) – doch neben Gratulationen gibt es auch deutliche Kritik.
Seine direkte Vorgängerin Lilly Becker (49) hielt es unter einem Instagram–Post des offiziellen RTL–Accounts knapp: «Congratulations». Auch Djamila Rowe (58), Siegerin von 2023, meldete sich zu Wort: «Ich sage herzlichen Glückwunsch.»
Überrascht reagierte Daniela Katzenbergers (39) Halbschwester Jenny Frankhauser (33), Dschungelkönigin von 2018. Zu unterschiedlichen Emojis schrieb sie: «Kam jetzt unerwartet. Herzlichen Glückwunsch.» Evelyn Burdecki (37), die 2019 gewann, schien dagegen eher einem anderen Camper die Daumen gedrückt zu haben: Einen Post zu Hubert Fellas (58) drittem Platz kommentierte sie mit drei Herzaugen–Emojis und «Sieger der Herzen».
Ex–Dschungelkönigin Lucy Diakovska zeigt sich kritisch
Lucy Diakovska (49), No–Angels–Sängerin und Dschungelkönigin von 2024, positioniert sich in den Kommentaren deutlich. Sie hatte bereits befürchtet, dass der aufgrund des Hotel–Skandals und wegen seines Verhaltens in der Show umstrittene Ofarim gewinnen würde. «Ich versuche es seit Tagen mit mir zu vereinbaren, dass Gil gewinnen wird, denn es wurde irgendwann klar...», teilte Diakovska mit. «Ich kann es aber nicht. Und es basiert nicht auf einem persönlichen Empfinden, oder Hass, oder weil ich ihn verurteile.»
Die 49–Jährige erläutert ihre Haltung: «Soweit gehe ich gar nicht, aber meine Akzeptanz stockt an der Stelle. Ich komme nicht damit zurecht, dass fehlende Reue, fehlende soziale Verantwortung und andere fehlende Werte am Ende so gefeiert werden.» Diakovska wolle «an der Stelle hoffen, dass dies kein einschleichender Standard für unsere Gesellschaft sein wird. Ansonsten, ganz emotionsfrei, wird dies die Möglichkeit für Gil sein, sich wieder an die Musik zu machen und seinen alten und neuen Fans Glück bringen.»