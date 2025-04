Ex-«DSDS»-Kandidatin Katharina Eisenblut ist wieder Mama geworden

Ihr Sohn Emilio (2), den sie mit ihrem Ex–Partner Niko Kronenbitter hat, wurde am 11. Juli 2022 geboren. Im März 2024 gab Katharina Eisenblut in einem Instagram–Video die Trennung bekannt. Kurz danach kursierten bereits erste Liebesgerüchte, und sie präsentierte schliesslich Dominic Höppner als den neuen Mann an ihrer Seite. Ende September 2024 gab sie dann ihre zweite Schwangerschaft bekannt. Wenige Wochen später verkündete sie der Öffentlichkeit: «Wir erwarten ein kleines Mädchen! Die Freude ist unbeschreiblich, und wir können es kaum erwarten, sie in unseren Armen zu halten.»