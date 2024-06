Ex-Frau von Channing Tatum: Jenna Dewan ist wieder Mutter geworden

«Step up»–Darstellerin Jenna Dewan (43) ist wieder Mutter geworden. Die Babynews teilt die Ex–Frau von «Magic Mike»–Star Channing Tatum (44) mit ihren rund 9,5 Millionen Followern in einem bewegenden Post auf Instagram. Per Kaiserschnitt erblickte Tochter Rhiannon Lee Kathryn am Freitag, den 14. Juni, das Licht der Welt. Für Dewan und ihren Partner Steve Kazee (48) ist es das zweite gemeinsame Kind.