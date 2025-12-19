Ex-Frau von Sammy Davis Jr.: May Britt stirbt im Alter von 91 Jahren

Sie sagte 1999 gegenüber «Vanity Fair», dass sie nichts bereue. «Ich liebte Sammy, und ich hatte die Chance, den Mann zu heiraten, den ich liebte», sagte sie. Im Mai 1993 heiratete May Britt den Unternehmer und Pferdezüchter Lennart Ringquist. Er starb im Januar 2017. May Britt hinterlässt ihre beiden Söhne Mark und Jeff Davis, ihre Schwester Margot und sechs Enkelkinder. Tochter Tracey Davis starb im November 2020 nach kurzer Krankheit im Alter von 59 Jahren.