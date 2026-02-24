Ex-Freundin flehte Kronprinzenpaar um Hilfe für Marius Borg Høiby an

Haukland beschrieb die Szene emotional: Sie habe sich zunächst zusammengerissen, doch als Høiby unter die Dusche ging, sei sie vor seiner Mutter und dem Kronprinzen zusammengebrochen. Sie habe die beiden angefleht, ihrem Sohn zu helfen und ihn in den Entzug zu schicken. «Seht ihr nicht, dass er Hilfe braucht?», will sie gesagt haben. Die Antwort sei gewesen, dass sie sich darum keine Sorgen machen müsse. Sie habe das Gefühl gehabt, dass der Ernst der Lage nicht verstanden wurde, so Haukland.