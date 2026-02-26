Ex-Freundin von Prinz Harry: Chelsy Davy ist wieder schwanger

Davy und Harry waren sieben Jahre lang ein Paar

Chelsy Davy, die sieben Jahre lang eine On–Off–Beziehung mit Prinz Harry führte, wurde 2022 erstmals Mutter eines Sohnes namens Leo. Im September 2024 folgte Tochter Chloe. Vater ist jeweils ihr Ehemann Sam Cutmore–Scott, ein britischer Hotelier. Er ist der Bruder des britischen Schauspielers Jack Cutmore–Scott (38), der zuletzt in Christopher Nolans oscarprämiertem Drama «Oppenheimer» zu sehen war.