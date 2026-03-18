Ex-Fussball-Star André Schürrle wollte raus aus dem «Hamsterrad»

Der Rücktritt vor mittlerweile rund sechs Jahren kam für viele Fussballfans völlig aus dem Nichts. Schürrles Umfeld habe es zunächst ebenfalls nicht geglaubt. «Du willst uns doch verarschen, du lebst das beste Leben, verdienst so viel Geld – und du hörst auf? Mit 29?», erzählt Schürrle jetzt. Doch die Entscheidung war für den ehemaligen Weltklasse–Flügelstürmer keine spontane. Der Druck, sich über externe Anerkennung zu definieren, hatte ihn zermürbt: «Ich wusste, dass ich nicht mehr in diesem Hamsterrad sein wollte. Mir immer wieder diese Liebe und diese Bestätigung von aussen holen zu müssen. Diese Fremdbestimmung.»