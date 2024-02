Ex-Fussball-Star Dani Alves muss über vier Jahre ins Gefängnis

Schon seit mehr als einem Jahr befand sich der 40–Jährige, der für den FC Barcelona über 250 Spiele bestritt und für die brasilianische Nationalmannschaft 126–mal auflief, in Untersuchungshaft. Mehrere Anträge, ihn gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuss zu setzen, wurden aufgrund von drohender Fluchtgefahr abgewiesen. Der Vorwurf, den das zuständige Gericht in Barcelona nun als valide ansah: Eine zum Zeitpunkt der Tat 23–jährige Frau gab an, von Alves im Jahr 2022 in einem Nachtclub vergewaltigt worden zu sein.