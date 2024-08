Ex-Fussballprofi David Odonkor heiratet Freundin Marilena

«Unsere Verbindung ist etwas ganz Besonderes. Marilena ist eine wundervolle Frau», verriet Odonkor der «Bild am Sonntag» über seine frisch angetraute Ehefrau. Auch sie zeigte sich überglücklich. «Ich bin so unendlich dankbar, dass wir nun den Weg gemeinsam gehen. David ist ein absoluter Herzensmensch», freute sie sich. Das Paar habe zudem grosse Pläne: Im nächsten Jahr soll ein Umzug von Düsseldorf in ein aus dem 18. Jahrhundert stammenden Haus folgen. Das Paar freue sich, von der Grossstadt in eine ländliche Gegend zu ziehen.