Ex-Fussballstar Alex Morgan ist zum zweiten Mal Mutter geworden

«Ich bin schwanger», erklärte Morgan in dem Clip, in dem sie ebenfalls ihr Karriereende als Fussballerin bekannt gab. «Und so unerwartet es kam, so überglücklich sind wir. Für mich bedeutet Familie alles», ergänzte Morgan. Im Interview mit dem «People»–Magazin bekräftigte sie einen Monat später: «Wir freuen uns einfach darauf, unsere Familie zu vergrössern.»