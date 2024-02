Ex-«GNTM»-Kandidatin Pauline Afaja stösst fest zu «GZSZ»

Die Wahlberlinerin nahm nach ihrem «GNTM»–Auftritt einige Werbedeals an und war so unter anderem Teil von Kampagnen für Samsung, Lexus, BMW, Verivox oder Tchibo. Parallel schob sie ihre Schauspielkarriere an und war bereits in mehreren Kurzfilmen und in dem Musikvideo des Peter–Maffay–Songs «Wenn der Himmel weint» zu sehen. Auch im ZDF–Film «So laut du kannst» wirkte sie mit. Zu ihrem neuen «GZSZ»–Engagement sagte Afaja dem Sender: «Ich finde es aufregend, Teil der bekanntesten Serie Deutschlands zu sein, und bin gespannt, was auf mich zukommt.»