Ex-«GNTM»-Model Sara Kulka: «Ich entstand durch eine Vergewaltigung»

Sara Kulka (35), die 2012 durch ihre Teilnahme an «Germany's next Topmodel» berühmt wurde und aktuell in «Villa der Versuchung» zu sehen ist, hat in der neuen Folge des Reality–Formats einen schockierenden Aspekt ihres Lebens enthüllt. So sei sie «durch eine Vergewaltigung entstanden», wie sie ihren fassungslosen Mitstreiterinnen und Mitstreitern der Joyn– und Sat.1–Show anvertraute.