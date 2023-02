Ex-«GNTM»-Siegerin Luisa Hartema enthüllt ihre Schwangerschaft

Model Luisa Hartema (28) erwartet ein Kind. Das hat die «Germany's Next Topmodel»-Gewinnerin von 2012 am Sonntagabend in einer Instagram-Story enthüllt. Auf den beiden Schwarz-Weiss-Fotos ist die 28-Jährige in Baumwoll-BH und Hose zu sehen. Auf einem der Bilder präsentiert sie ein Ultraschallbild neben ihrem nackten Bauch. «Vielen Dank, dass du diesen wunderschönen Moment festhältst», schreibt sie darunter an die Fotografin gerichtet.