Ex-Handballer Mimi Kraus und seine Bella «schon sehr lange» getrennt

Michael «Mimi» Kraus (40) und seine Ehefrau Bella (33) haben rechtzeitig zum Jahreswechsel auf Instagram bestätigt, dass sie kein Paar mehr sind. Sie möchten damit all die Spekulation beenden, die es zuvor gegeben hatte. In zwei ähnlichen Statements erklären beide in ihren Storys, dass sie sich schon vor einer ganzen Weile getrennt haben.