Ex-Kinderstar Johnny Russell mit 91 Jahren gestorben

Der ehemalige US–Kinderstar John R. Countryman (1933–2024), damals unter anderem bekannt als Johnny Russell oder auch John Russell, ist bereits am 14. Dezember in Loudoun, im US–Bundesstaat Virginia, verstorben. Das hat seine Tochter, Vanessa Countryman, jetzt dem Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» bestätigt. Der Ex–Schauspieler und spätere Diplomat sei an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben und wurde 91 Jahre alt.