Ex-«Let's Dance»-Profi Christian Bärens stirbt mit 46 Jahren

Christian Bärens lebte zuletzt in den USA, wo er als «wunderbarer Lehrer für lateinamerikanische Gesellschaftstänze» tätig war, wie es bei «gofundme» weiter heisst. Demnach sei der Tänzer bereits am 26. April in ein Krankenhaus in Brooklyn gebracht worden, wo man ihn auf der kardiologischen Intensivstation behandelt habe. «Er kämpfte zwei Wochen lang um sein Leben, doch verlor den Kampf.»