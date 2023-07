Ex-Ministerpräsidentin Heide Simonis ist gestorben

Erste Frau an der Spitze eines Bundeslandes

Die SPD-Politikerin war 1993 in Schleswig-Holstein als erste Frau an die Spitze eines Bundeslandes gewählt worden. «Generell gesehen hatte ich das grosse Glück, eine Vorreiterin der zukünftigen Rolle der Frau in der Politik zu sein», sagte Simonis 2018 in einem Interview mit den «Kieler Nachrichten».