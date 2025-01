Ex-Moderatorin Petra Gerster: «Gemischte Gefühle» vor 70. Geburtstag

Sie sei gerne Nachrichtenmoderatorin gewesen, ihr Vertrag sei am Ende sogar nochmal um ein halbes Jahr verlängert worden. Was ihr den Abschied jedoch leichter gemacht habe, «war die Pandemie und wie sie die Arbeit veränderte», blickt die Ex–Moderatorin zurück. Statt dem gemeinsamen Basteln an der Sendung im Grossraumbüro war dann ein isoliertes Arbeiten in kleinen Kammern an der Tagesordnung. «Da fiel es mir am Ende nicht so schwer, loszulassen.» Auch wenn sie die «heute»–Sendung jetzt einschalte, vermisse sie die Zeit nicht. «Ich habe in 23 Jahren genug Nachrichten von Krieg, Terror und Tod in die Wohnzimmer gebracht.»