Ex-Nürnberg-Trainer Roger Prinzen «plötzlich und unerwartet» gestorben

Karriere als Spieler und Trainer

Roger Prinzen war in seiner aktiven Karriere in der Bundesliga für die SG Wattenscheid 09 im Einsatz und spielte in der 2. Bundesliga für den SV Darmstadt 98, Hannover 96 und die SpVgg Greuther Fürth. Beim 1. FC Nürnberg war der einstige Abwehrspieler von 2013 bis 2016 Trainer der U21–Mannschaft. In der Saison 2013/14 übernahm er zweimal interimsweise die Profimannschaft der Franken. Der Verein schrieb zum Tod von Roger Prinzen: «Diese Nachricht macht uns sehr betroffen: Der ehemalige #FCN–U21–Trainer Roger Prinzen ist plötzlich und unerwartet verstorben. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesem Moment bei seiner Familie und Freunden.»