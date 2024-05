«Ex on the Beach»: Das erwartet die Zuschauer in der neuen Staffel

«Ex on the Beach» geht in eine neue Runde. Das RTL+–Format, bei dem die Kandidaten und Kandidatinnen auf ihre ehemaligen Flammen und Ex–Partner stossen, verspricht auch dieses Mal das grosse Drama. Mit dabei sind Singles aus verschiedensten Reality–TV–Formaten, wie beispielsweise «Are you the One?», «Love Island» und «Die Bachelorette». Das erwartet die Zuschauer in Staffel fünf.