«Ex on the Beach» und mehr: Diese Datingshows sind derzeit zu sehen

«Ex on the Beach»

Im RTL+-Format «Ex on the Beach» zieht eine Gruppe von Singles in eine Luxusvilla in Mexiko. Unter ihnen befinden sich auch bekannte Reality-Stars, die erneut auf Liebessuche gehen. In der vierten Staffel sind das unter anderem Paulina («Temptation Island VIP» 2021), Carina («Are you the One?» 2023), Chiara («Love Island» 2020) und Jonny («Temptation Island» 2022). Doch die Suche gestaltet sich in der Sendung mehr als schwierig. Denn plötzlich tauchen die Ex-Freundinnen und Ex-Freunde der Kandidaten und Kandidatinnen am Strand auf. Einige von ihnen haben noch eine Rechnung offen, andere wollen der alten Liebe noch eine Chance geben.