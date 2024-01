Ex-Paralympics-Sieger Oscar Pistorius ist auf freiem Fuss

Der ehemalige südafrikanische Paralympics–Champion Oscar Pistorius (37) ist rund elf Jahre nach dem Mord an seiner damaligen Freundin Reeva Steenkamp (1983–2013) wieder auf freiem Fuss. Wie unter anderem die britische Zeitung «The Sun» berichtet, wurde er am Freitag auf Bewährung aus der Haft entlassen. Im November hatte Pistorius einen entsprechenden Antrag gestellt, dem stattgegeben wurde. Der Ex–Sportler büsste seine Strafe in der Haftanstalt in Atteridgeville, einem Vorort von Pretoria in Südafrika, ab. Er sass rund die Hälfte seiner Haftstrafe ab. Die Bewährung läuft bis zum 5. Dezember 2029.