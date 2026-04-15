Ex-«PBB»-Star Tobias Wegener hat sich verlobt

Tobias Wegener (33) schwebt im Liebesglück: Der Realitystar hat sich mit Partnerin Julia verlobt. Das gab er bei Instagram bekannt. Ein Clip zeigt offensichtlich den Moment des Antrags.
«Love Island»–Universum gratuliert
Am Strand ging der 33–Jährige vor seiner Freundin auf die Knie, die mit Freude den Ring entgegennahm. «JA bedeutet für immer», schrieb Wegener in seinem Beitrag und verriet dabei, dass der Antrag am 14. April stattgefunden hat. Unter dem Clip sammelten sich schnell die Glückwünsche. «Ganz Toll mein alter Freund, nur das Beste für euer Glück», kommentierte Reality–Kollege Marcellino Kremers. Mike Heiter schrieb: «Stark, Glückwunsch euch beiden.» Zu den weiteren Gratulanten zählten Melina Hoch, Tommy Pedroni oder Sandra Sicora.
Tobias «Tobi» Wegener wurde im TV zunächst 2018 durch seine Teilnahme als Kandidat in der zweiten Staffel der Kuppelshow «Love Island» bekannt. Ein Jahr später zog er ins «Promi Big Brother»–Haus ein, wo er mit dem Flirt mit Janine Pink für Aufsehen sorgte. Zum Wiedersehen der beiden kam es bei «Promis unter Palmen» 2020. Später war Wegener auch in den Formaten «The 50» oder «CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt» zu sehen.