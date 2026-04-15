Ex-«PBB»-Star Tobias Wegener hat sich verlobt

Tobias «Tobi» Wegener wurde im TV zunächst 2018 durch seine Teilnahme als Kandidat in der zweiten Staffel der Kuppelshow «Love Island» bekannt. Ein Jahr später zog er ins «Promi Big Brother»–Haus ein, wo er mit dem Flirt mit Janine Pink für Aufsehen sorgte. Zum Wiedersehen der beiden kam es bei «Promis unter Palmen» 2020. Später war Wegener auch in den Formaten «The 50» oder «CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt» zu sehen.