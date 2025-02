Ex-Pornostar Claudia Bavel bestätigt Beziehung mit Iker Casillas

Sie sollen sich ihre Liebe gestanden haben

Claudia Bavel sprach zunächst darüber, wie sie mit dem einstigen Real–Madrid–Profi in Kontakt kam. «Ich habe Iker über soziale Medien kennengelernt, wir haben uns über ‹Likes› ausgetauscht und am Ende haben wir angefangen, über einen privaten Chat miteinander zu reden.» Sie hätten Gespräche «allerlei Art» geführt. «Iker und ich sind seit anderthalb Jahren in einer Beziehung. Wir hatten schon immer eine Beziehung, die aufgrund der Distanz manchmal offen war, und es gab Zeiten, in denen wir uns näher waren.» Im vergangenen Jahr scheint es ernster geworden zu sein: Seit Mai 2024 haben sie sich laut Bavel «jeden Monat gesehen». «Wir haben einander ‹Ich liebe dich› gesagt, aber wir haben auch nicht über unsere Gefühle gesprochen.» Allerdings habe er ihr bereits erzählt, dass er noch weitere Kinder haben möchte.