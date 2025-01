Ex-Präsident Jimmy Carter: Die Staatstrauerfeier hat begonnen

Sechstägige Trauerfeierlichkeiten

Die Trauerfeierlichkeiten werden sich über mehrere Tage erstrecken. Am Dienstag wird der Leichnam nach Washington D.C. überführt, wo im Kapitol ein Gedenkgottesdienst stattfindet. Der nationale Trauergottesdienst folgt am Donnerstag in der Washington National Cathedral. Anschliessend kehrt der Sarg nach Georgia zurück.