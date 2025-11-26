Ex-Präsident Nicolas Sarkozy erneut zu Freiheitsstrafe verurteilt

Und damit nicht genug: Wegen der Libyen–Affäre sass Sarkozy erst kürzlich drei Wochen im Pariser Gefängnis La Santé – ein beispielloser Vorgang in der Geschichte der Französischen Republik. Ihm wird vorgeworfen, für seinen siegreichen Wahlkampf 2007 illegale Gelder des Diktators Muammar al–Gaddafi (1942–2011) aus Libyen angenommen zu haben. Ende September wurde er dafür zu fünf Jahren Haft verurteilt. Mittlerweile ist er unter Auflagen auf freiem Fuss und hat Berufung eingelegt. Der Prozess soll von März bis Juni 2026 stattfinden.