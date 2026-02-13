Ex-Prinz Andrew empfing wohl junge Frauen als «Mrs Windsor»

Immer mehr Details über Andrew Mountbatten–Windsor (65) und seine Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) werden öffentlich. Berichten zufolge soll der ehemalige Prinz über Jahre hinweg heimlich junge Frauen im Buckingham–Palast empfangen haben.
«Mrs Windsor wird in Kürze eintreffen. Bitte lassen Sie sie herein und bringen Sie sie nach oben», soll er Angestellte wiederholt angewiesen haben. Das behauptet die britische Boulevardzeitung «The Sun» unter Berufung auf Insider. Auch die «Daily Mail» berichtet darüber. Mindestens eine der Frauen soll demnach in einem Privatjet Epsteins eingeflogen worden sein, bevor sie Andrew im Palast getroffen habe.
Ein Sicherheitsrisiko im Palast?
«Es war allgemein bekannt, dass Andrew es mochte, wenn junge Frauen den Buckingham–Palast besuchen», wird eine anonyme Quelle zitiert. Der 65–Jährige habe bei den Diensthabenden angerufen und immer wieder angewiesen, dass «Mrs Windsor» Einlass erhalten solle. Demnach seien die Frauen über einen für Aussenstehende nicht einsehbaren Personaleingang hereingebracht worden. «Das kam so häufig vor, dass [die Angestellten] nur mit den Augen rollten und ‹Ja, Sir› sagten», behauptet der Informant. «Das ging jahrelang so.»
Ein weiterer Insider behauptet: «Der Buckingham–Palast ist nicht die Festung, für die man ihn hält.» In vielen Fällen sei demnach gar nicht geprüft worden, ob von den Besuchen ein Sicherheitsrisiko ausgehe. Entsprechend gebe es über die Treffen nur wenige bis gar keine Details. Unter Höflingen sei das Thema zwar «regelmässig» angesprochen worden, Konsequenzen habe es jedoch nie gegeben.
Durch die Veröffentlichung neuer Epstein–Akten steht Andrew Mountbatten–Windsor erneut unter Druck. Der 65–Jährige, dem sein Bruder König Charles III. (77) die Titel entzogen hatte, gerät damit wieder ins Visier. Die «Mail on Sunday» berichtete zuletzt, Andrew habe Epstein und vier Frauen im Buckingham–Palast empfangen – während Queen Elizabeth II. (1926–2022) im schottischen Balmoral Castle gewesen sei. Eine der Frauen soll demnach ein rumänisches Model Anfang 20 gewesen sein. Epstein habe sie als «sehr süss» beschrieben und Andrew offenbar mit Blick auf den Abend geschrieben: «Grosser Spass, später mehr.» Die mutmassliche Antwort: «Ja, bitte!»