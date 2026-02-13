Ex-Prinz Andrew empfing wohl junge Frauen als «Mrs Windsor»

Durch die Veröffentlichung neuer Epstein–Akten steht Andrew Mountbatten–Windsor erneut unter Druck. Der 65–Jährige, dem sein Bruder König Charles III. (77) die Titel entzogen hatte, gerät damit wieder ins Visier. Die «Mail on Sunday» berichtete zuletzt, Andrew habe Epstein und vier Frauen im Buckingham–Palast empfangen – während Queen Elizabeth II. (1926–2022) im schottischen Balmoral Castle gewesen sei. Eine der Frauen soll demnach ein rumänisches Model Anfang 20 gewesen sein. Epstein habe sie als «sehr süss» beschrieben und Andrew offenbar mit Blick auf den Abend geschrieben: «Grosser Spass, später mehr.» Die mutmassliche Antwort: «Ja, bitte!»