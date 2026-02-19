Ex-Prinz Andrew nach Festnahme aus Polizeigewahrsam entlassen

Britischen Medien nach sei angeblich nicht einmal König Charles III. darüber unterrichtet worden, dass Andrew am Donnerstag festgenommen werden sollte. «Ich habe mit tiefster Besorgnis die Nachricht über Andrew Mountbatten–Windsor und den Verdacht des Amtsmissbrauchs erfahren», steht in einer von «Charles R.» unterzeichneten Mitteilung, die kurz nach Bekanntwerden der Festnahme veröffentlicht wurde. Was folge, sei «der vollständige, faire und ordnungsgemässe Prozess, durch den diese Angelegenheit in angemessener Weise und von den zuständigen Behörden untersucht wird». Charles betonte ausdrücklich, dass das Gesetz seinen Lauf nehmen müsse und die Krone den Ermittlern ihre «volle und aufrichtige Unterstützung und Kooperation» zusichere.