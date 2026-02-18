Ex-Prinz Andrew: Polizei ermittelt gegen seine Personenschützer

Angesichts der «Millionen von Dokumenten» und der Komplexität internationaler Rechtsprechung hat der Rat der Polizeichefs (NPCC) eine nationale Koordinierungsgruppe eingerichtet. Die Behörden stehen vor der Mammutaufgabe, Millionen von Dokumenten aus den USA zu sichten und internationale Zuständigkeiten zu klären. Während Prinz Andrew weiterhin jede Form von Fehlverhalten bestreitet, machen die Ermittler deutlich, dass die Aufarbeitung dieses komplexen Geflechts aus Macht, Geld und Missbrauch noch Jahre in Anspruch nehmen könnte.