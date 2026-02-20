Ex-Prinz Andrew wieder frei: Erneut Durchsuchungen in Windsor

Elf Stunden in Gewahrsam

Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit Andrew Mountbatten–Windsors Festnahme am Donnerstag, seinem 66. Geburtstag, wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch. In seiner Rolle als britischer Handelsbeauftragter, die er von 2001 bis 2011 innehatte, soll er vertrauliche Dokumente an den 2019 verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergeleitet haben. Rund elf Stunden verbrachte der Bruder von König Charles III. (77) in Polizeigewahrsam, ehe er am Abend wieder freigelassen wurde – unter laufenden Ermittlungen, wie die Thames Valley Police bestätigte.