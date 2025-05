Ex-RTL-Chef Helmut Thoma ist mit 86 Jahren gestorben

Er erlitt Herzversagen

Der Medienmanager, der 86 Jahre alt wurde, sei am 22. Mai «überraschend» an Herzversagen gestorben, heisst es beim Branchenportal «Digitalfernsehen», das aus einer Mitteilung der Familie zitiert. Thoma sei «ein liebender Vater und Ehemann, darüber hinaus ein international anerkannter Medienmanager, ein Visionär, ein Macher, Grenzgänger und Querdenker» gewesen. «Ein Mensch, der Fernsehen nicht nur machte, sondern der sich darauf verstand, Fernsehen zu bewegen, zu verändern, manchmal zu provozieren und dabei immer mit klarem Blick auf das, was den Zuschauer wirklich interessierte.»