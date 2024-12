Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick mit Verdienstorden ausgezeichnet

Die ehemalige Weltklasse–Schwimmerin habe sich – ebenso wie die 16 weiteren Geehrten – «in herausragender Weise im Breitensport und beim Erhalt von Vereinsstrukturen im ländlichen Raum» engagiert, heisst es zur Begründung in einer Pressemitteilung aus dem Amt des Bundespräsidenten. «Sie alle verbindet, dass Sie über den Sport Türen öffnen und in unsere Gesellschaft positiv hineinwirken. Ihr Einsatz für den Sport und für unser Land ist aussergewöhnlich und vorbildlich!», so Steinmeier an die frisch ausgezeichneten Ehrenträger.