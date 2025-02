Ex-Snowboard-Star Luke «The Dingo» Trembath stirbt mit nur 38 Jahren

«Sehr schöne Erinnerungen miteinander geteilt»

In sozialen Netzwerken haben verschiedene US–Prominente ihre Trauer über den plötzlichen Todesfall zum Ausdruck gebracht. So teilte TV–Persönlichkeit Holly Madison (45), die zuerst als Partnerin von «Playboy»–Gründer Hugh Hefner (1926–2017) bekannt geworden war, auf Instagram ein Bild von sich und dem Verstorbenen. Dazu schrieb sie: «Es ist hart, aber ich habe Angst um so viele Menschen, die ich kenne und denen du so viel bedeutet hast.»