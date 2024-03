Ex-Stripperin versteigert angebliche Unterhose von Prinz Harry

Eine Erinnerung an den Partyprinzen

Er sehe die Auktion nicht als respektlos an, sagte der Club–Besitzer. «Es ist eine Erinnerung an die Zeit, als er der ‹lebenslustige Partyprinz› war, und daran ist nichts auszusetzen. Wer möchte nicht an die Zeit erinnert werden, als er noch jünger war und es nur darum ging, Spass zu haben?» Der Prinz und seine Ehefrau seien jederzeit in seinem Club willkommen. Carrie Royale soll die Unterhose laut «The Sun» zuvor dem Erotic Heritage Museum in Las Vegas geliehen haben. " Das US–Promiportal «TMZ» berichtete bereits 2022 über die Ex–Stripperin und eine geplante Auktion der angeblichen Original–Boxershorts.