Ex-«Superman» Henry Cavill postet erste Bilder als «Highlander»

Mit der Beschreibung, dass «Highlander» ein grosses Abenteuer war, könnte unter anderem seine Verletzung meinen, die er sich in der Vorbereitung auf die Dreharbeiten zuzog. Beim Training für den Film verletzte er sich im September 2025, wie "Deadline« berichtete. In einem Instagram–Post sieht man ihn im letzten Post vor den »Highlander«–Bildern mit einer orthopädischen Verbandsschiene am Bein. Die Verletzung führte zu einer mehrmonatigen Verzögerung der Dreharbeiten von »Highlander".