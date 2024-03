Ex-«Tatort»-Star Oliver Mommsen zeigt seine neue Liebe

Das «Baltic Lights»–Festival fand in diesem Jahr bereits zum achten Mal statt. Um Spenden für die Welthungerhilfe zu sammeln, traten dort Profis und Promis im Schlittenhunderennen gegeneinander an. In diesem Jahr kamen dabei über 75.000 Euro zusammen, 10.000 Euro mehr als im Vorjahr, wie unter anderem der NDR berichtet. Zu den prominenten Spenden–Sammlern gehörten demnach auch die Moderatoren Wolfgang Lippert (72) und Matthias Killing (44) sowie Schauspielerin Simone Thomalla (58).