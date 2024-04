Ex-TV-Richter Alexander Hold an Prostatakrebs erkrankt

Auch er habe sich viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, «dass Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist. Umso grösser ist dann der Paukenschlag, den so eine Diagnose auslöst.» Bei ihm sei das Karzinom bereits so nahe an die benachbarten Nerven herangewachsen, dass die OP herausfordernd werde. «Welche weiteren Therapien danach noch erforderlich werden, wird sich nach der OP zeigen.» Er blicke aber sehr zuversichtlich in die Zukunft und habe generell eine positive Einstellung. «Und wie für jede Lebenssituation gilt: Man wächst an Herausforderungen!»