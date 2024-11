Ex-TV-Richter Alexander Hold: So geht es ihm nach seiner Krebs-OP

TV–Show «Richter Alexander Hold» machte den Politiker berühmt

Alexander Hold war nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in München Richter in seiner Heimatstadt Kempten. Ab 2001 fällte er dann mehr als zehn Jahre fiktive Urteile in der täglichen Fernsehsendung «Richter Alexander Hold» in Sat.1. Über 2.000 Folgen der Sendung liefen über die Bildschirme. Dazu kamen Shows wie «Schuldig? –Schicksale vor Gericht» oder «Im Namen der Gerechtigkeit». Auch als Autor und Moderator ist Hold aktiv. Für die Freien Wähler ist er unter anderem seit 2018 Mitglied des Bayerischen Landtags und Vizepräsident des Landesparlaments. 2017 kandidierte er bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Er erhielt zwei Prozent der Stimmen.